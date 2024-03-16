بعد 72 ساعة من الضوء الأخضر.. ألمانيا تنفذ أول إنزال جوي للمساعدات على غزة

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، تنفيذ أول إنزال جوي للمساعدات على غزة

وأسقطت طائرة النقل متعددة المهام C130 4 أطنان من المواد الغذائية المطلوبة بشكل عاجل فوق شمال غزة.

يأتي ذلك بعد 72 ساعة فقط من إعطاء وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الضوء الأخضر للمضي قدمًا للمشاركة في الجسر الجوي لعمليات إنزال المساعدات على قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الألماني في بيان له نشرته وزارة الدفاع الألمانية، إن الأهالي في قطاع غزة يفتقرون إلى أبسط الضروريات.

وأضاف بيستوريوس: "نريد أن نقوم بدورنا لضمان حصولهم على الغذاء والدواء، وتقدم القوات المسلحة الألمانية طائرتي نقل من طراز هيركوليس، يمكن لكل منهما حمل ما يصل إلى 18 طنا من البضائع".

ووفقا لبيان الدفاع الألمانية، فإن بيستوريوس وقع على الأمر للسماح بالمهمة، لافتا إلى أن إسقاط المساعدات قد يبدأ في وقت مبكر من نهاية الأسبوع.