إحالة أوراق عامل خردة تعدى على ابنته على مدار 3 سنوات بطوخ للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، إحالة عامل خردة، لاتهامه بالتعدى على ابنته بغير رضاها، على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26178 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3233 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "وائل م م"، 40 سنة، عامل خردة، مقيم كفر علوان مركز طوخ، لأنه في يوم 10 / 8 / 2024، وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على ابنته الطفلة "ن و م"،والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، بغير رضاها، وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة تواجد والدتها بالعمل وخلو المسكن فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم كان يتعدى عليها، مستغلا في ذلك قلة حيلتها وسطوته ونفوذه الأدبي عليها، حال كونه من أصولها ومن المتولين تربيتها وملاحظتها على النحو المبين بالتحقيقات.