موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
منتخب مصر لرجال الهوكي يفوز على نيجيريا 6-3 بالبطولة الأفريقية بالإسماعيلية
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من خطورة أزمة المياه.. ومصر لديها خطط استراتيجية لحماية أمنها المائي
للتحاور معهم.. رئيس جامعة الأزهر يقرر إنشاء مجلس شهري للطلاب الوافدين
لقطات من وصول المنتخب الوطني إلي ستاد القاهرة إستعداداً لمواجهة غينيا..شاهد
النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول معركة الأسلحة البيضاء بميدان الحصري
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي
تفاصيل اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعارضين لسياسات عبدالسند يمامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إحالة أوراق عامل خردة تعدى على ابنته على مدار 3 سنوات بطوخ للمفتي

إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب،  إحالة عامل خردة، لاتهامه بالتعدى على ابنته بغير رضاها، على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26178 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3233 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "وائل م م"، 40 سنة، عامل خردة، مقيم كفر علوان مركز طوخ، لأنه في يوم 10 / 8 / 2024، وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على ابنته الطفلة "ن و م"،والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، بغير رضاها، وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة تواجد والدتها بالعمل وخلو المسكن فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم كان يتعدى عليها، مستغلا في ذلك قلة حيلتها وسطوته ونفوذه الأدبي عليها، حال كونه من أصولها ومن المتولين تربيتها وملاحظتها على النحو المبين بالتحقيقات.

