١٥ ديسمبر.. الحكم على ٦ متهمين في قضية خلية العجوزة

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، جنايات العجوزة، والمعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 15 ديسمبر للحكم.

محاكمة ٦ متهمين في قضية خلية العجوزة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.