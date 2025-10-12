انقلاب موتوسيكل أمام مول العرب وإصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة

أصيبت أسرة كاملة "زوجين و 3 أطفال" في حادث انقلاب دراجة نارية يستقلونها أعلى طريق المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة بوقوع حادث أعلى طريق المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت القوات إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص انقلاب دراجة نارية كانت تقل أسرة كاملة مكوّنة من أب وأم وثلاثة أطفال.

أشارت التحريات أن الحادث وقع أمام مول العرب في اتجاه ميدان جهينة أسفر عن إصابة جميع أفراد الأسرة الخمسة بإصابات متفرقة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تولت أوناش المرور رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.