التحريات في حريق ستوديو الأهرام: آلاف الأمتار من بلاتوه الحارة الشعبية اختفت تماما

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس نشوب حريق ستوديو الاهرام وكيفية بدايته وامتداده للعقارات المطلة عليه ما سبب تلك الخسائر.

أفادت التحريات أن النيران بدأت من داخل بلاتوه الحارة الشعبية في ستوديو الأهرام والتي تعد تراثا تاريخيا في تصوير عدد ضخم من المسلسلات على مدار عشرات السنين، وأضافت التحريات أن النيران انتشرت بسرعة كبيرة جدا بسبب الديكورات الخشبية في الحارة والاثاث والفون والاقمشة إضافة الى تيار الهواء الذي تقلها بسرعة كبيرة لكافة الطوابق.

وعن كيفية امتداد النيران للعقارات المجاورة لاستوديو الاهرام اشارت التحريات الى تطاير شرر من النيران المشتعلة في البلاتوه الى وحدات التكييف المعلقة خارج العقارات والتهمتها بالكامل وبالتالي امتدت منها لداخل العقارات وساهمت سرعة قطع التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة في منع حدوث انفجارات ضخمة وتفاقم الامر الى كارثة ضخمة.

أضافت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة أن بلاتوه الحارة الشعبية يقع على مساحة شاسعة تصل لالاف الامتار حيث ان ستوديو الاهرام تبلغ مساحته حوالي ٥ افدنة او اكثر والنيران التهمت ديكور الحارة الشعبية بالكامل وتحول لكتلة من الرماد حيث تفحم بالكامل.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء العمل والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والثقافة موقع حريق ستوديو الاهرام بعد الحريق الذي التهمه فجر اليوم السبت.

ووصل الى مقر الحريق مدبولي والوزراء الاربعة ومحافظ الجيزة لمتابعة اخر عمليات الاطفاء وفحص الخسائر التي لحقت بالاستوديو والاهالي المتضررين.

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن التفاصيل الكاملة لحريق ستوديو الاهرام الذي نشب فجر اليوم السبت في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية.

وتبين من التحقيقات ان الحريق نشب الساعة الواحدة صباحا في فترة السحور والتهم لوكيشن التصوير بالكامل على مساحة شاسعة واسفر عن تفحم محتوياته المكونة من ديكورات اساسها الاخشاب والفون و الاقمشة مما ساعد في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

واضافت تحقيقات نيابة العمرانية ان الحريق اسفر عن اصابة 10 اشخاص بينهم فردي شرطة من الحماية المدنية سقط بهما ونش الاطفاء ما ادى لاصابتهما بكسور وخلع في الكتف وان نقلهما الى مستشفى الشرطة اضافة الى ٨ مصابين من المواطنين اصيبوا باختصار وخرجوا جميعا من المستشفى بعد اسعافهم بالاسعافات اللازمة.

وذكرت التحقيقات ان خبراء المعمل الجنائي بدأوا عملهم باخذ عينات من اللوكيشن المحترق ل بيان الاسباب الحقيقية ومازال عملهم مستمرا حتى تلك اللحظة.

كما اسفرت التحقيقات عن احتراق ١٠ عقارات مطلة على استوديو الاهرام بعدما امتدت النيران لهم فقررت النيابة استدعاء المتضررين من الحريق لسماع اقوالهم كما قررت استدعاء مسؤولي ستوديو الاهرام لسؤالهم حول ملابسات الواقعة وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستوديو الاهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث مازال سبب الحريق غامضا.

و انتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق.

وكشفت التحريات الاولية للاجهزة الامنية بالجيزة عن تحول ستوديو الاهرام لكومة من الرماد بعدما اتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الارض" خاصة ان الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوز والاخشاب و الاقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرا بالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.