10 مصابين و10 عقارات.. تحقيقات النيابة تكشف التفاصيل الكاملة لحريق ستوديو الأهرام

كشفت تحقيقات نيابة العمرانية عن التفاصيل الكاملة لحريق استوديو الاهرام الذي نشب فجر اليوم السبت في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية.

وتبين من التحقيقات ان الحريق نشب عند الساعة الواحدة صباحا في فترة السحور والتهم لوكيشن التصوير الخاص بأحد الأعمال بالكامل، واسفر عن تفحم محتويات اللوكيشن المكونة من ديكورات اساسها الاخشاب والفوم و الاقمشة مما ساعد في انتشار النيران بسرعة كبيرة.



واضافت تحقيقات نيابة العمرانية أن الحريق أسفر عن إصابة ١٠ اشخاص بينهم فردي شرطة من الحماية المدنية سقط بهما ونش الإطفاء ما أدى لاصابتهما بكسور وخلع في الكتف وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة إضافة إلى ٨ مصابين من المواطنين اصيبوا باختناق وخرجوا جميعا من المستشفى بعد اسعافهم بالاسعافات اللازمة.

وذكرت التحقيقات ان خبراء المعمل الجنائي بدأوا عملهم باخذ عينات من اللوكيشن المحترق ل بيان الاسباب الحقيقية ومازال عملهم مستمرا حتى تلك اللحظة.

كما تبين من التحقيقات احتراق ١٠ عقارات مطلة على استوديو الاهرام بعدما امتدت النيران لهم فقررت النيابة استدعاء المتضررين من الحريق لسماع اقوالهم.

كما قررت استدعاء مسؤولي ستوديو الاهرام لسؤالهم حول ملابسات الواقعة وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستوديو الاهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث مازال سبب الحريق غامضا.

و انتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق.

وكشفت التحريات الأولية للاجهزة الامنية بالجيزة عن تحول ستوديو الاهرام لكومة من الرماد بعدما اتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل خاصة ان الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوم والاخشاب و الاقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرا لالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.