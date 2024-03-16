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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: لوكيشن التصوير في استديو الأهرام كان فارغا مع بداية الحريق

صدى البلد

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل ما حدث في ستوديو الأهرام بعد نشوب حريق كبير داخله.

 

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المخرج مرقس عادل: حريق ستوديو الأهرام نشب بعد إنهاء التصوير ومغادرة المكان|فيديو

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أحمد موسى عن حريق أستوديو الأهرام: اللي اتحرق الحارة الشعبية فقط|فيديو

وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استوديو الأهرام عريق ويعتبر ذاكرة السينما المصرية ".

وأضافت نيفين الكيلاني:" ستودو الأهرام به مساحة خارجية فارغة مبني بها ديكورات حارة مصرية شعبية قديمة ".

وتابعت نيفين الكيلاني:" عقب انتهاء التصوير في إحدى المسلسلات وفصل الكهرباء وغلق المكان فوجئ الجميع باشتعال النيران في الدور العلوي من الديكورات ".

وأكملت نيفين الكيلاني:" الحريق بدأ بعد انتهاء التصوير وكان اللوكيشن فارغا والنيران لم تمتد لمبان الاستديوهات التاريخية داخل ستوديو الاهرام"، مضيفة:" الديكورات مكونة من مواد سريعة الاشتعال وهي أخشاب وفوم وأقمشة ".

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