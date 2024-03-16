وزيرة الثقافة: لوكيشن التصوير في استديو الأهرام كان فارغا مع بداية الحريق

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل ما حدث في ستوديو الأهرام بعد نشوب حريق كبير داخله.

وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استوديو الأهرام عريق ويعتبر ذاكرة السينما المصرية ".

وأضافت نيفين الكيلاني:" ستودو الأهرام به مساحة خارجية فارغة مبني بها ديكورات حارة مصرية شعبية قديمة ".

وتابعت نيفين الكيلاني:" عقب انتهاء التصوير في إحدى المسلسلات وفصل الكهرباء وغلق المكان فوجئ الجميع باشتعال النيران في الدور العلوي من الديكورات ".

وأكملت نيفين الكيلاني:" الحريق بدأ بعد انتهاء التصوير وكان اللوكيشن فارغا والنيران لم تمتد لمبان الاستديوهات التاريخية داخل ستوديو الاهرام"، مضيفة:" الديكورات مكونة من مواد سريعة الاشتعال وهي أخشاب وفوم وأقمشة ".