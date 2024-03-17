كبار رجال الدولة ومندوب عن الرئيس.. 50 صورة من عزاء حمدي السيد

أقامت أسرة الدكتور حمدي السيد أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس ونقيب الأطباء السابق عزاء الراحل مساء السبت بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع.

حضر العزاء مجموعة كبيرة من رجال الدولة تقدمهم مندوبا عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإضافة لكبار رجال الدولة والمسؤولين الحاليين والسابقين.

كما شارك وفد من نقابة الأطباء تقدمه الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام.

ورحل الدكتور حمدي السيد أستاذ جراحة القلب عن عالمنا الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 94 عاما، تخلله مسيرة حافلة بالعطاء على جميع المستويات خاصة السياسي منها.