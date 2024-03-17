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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مياه الشرب بالقاهرة: ننفذ خطة صيانة ومتابعة وتفتيش لجميع المحطات والمواقع|صور

صدى البلد

تفقد اللواء هشام السودانى - مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق محطة مياه الشرب بالأميرية يرافقه المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة ، جاء ذلك فى إطار مراجعة شروط السلامة والجودة بجميع مراحل المحطة.

جدير بالذكر أن محطة مياه الأميرية تعد أحد أكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام  ١٩٦٢م وتبلغ مساحة منشات المحطة ٤٢ فدانا ويبلغ متوسط طاقتها التصميمية ٦٥٠ ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من مليون ومائة الف نسمة بمناطق الزيتون- بعض مناطق بمصر الجديدة-الأميرية-الوايلى-حدائق القبة-غمرة-مدينة نصر-الزاوية الحمراء  -منطقة الشرابية-طريق النصر بالإضافة لخطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة.

وشدد السودانى على أهمية استمرار أعمال الصيانات الدورية بجميع مراحل المحطة واستبدال أغطية غرف المحابس بأغطية من مادة GRP .

 

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة تنفذ خطة صيانة ومتابعة وتفتيش لجميع المحطات والمواقع للشركة طوال العام لضمان استدامة الخدمة والالتزام بكافة معايير السلامة ومطابقة أعلى مواصفات الجودة فى عمليات إنتاج مياه الشرب إيماناً بالدور الهام لمياه الشرب واثرها على صحة الفرد والمجتمع.

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