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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر.. 5 سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

سيارات يابانية
سيارات يابانية

حصلت السيارات اليابانية على سمعة مستحقة للموثوقية والاقتصادية، على سبيل المثال، تعتبر سيارة تويوتا RAV4 لعام 2023 هي السيارة الرابعة الأكثر مبيعًا حتى الآن في عام 2023، وفقًا لمجلة Car & Driver.

وتأتي في المرتبة الثانية خلف الكلاسيكيات الأمريكية مثل شاحنات فورد F-Series، وشيفروليه Silverado، وشاحنات دودج رام، التي تمثل حب الأمريكيين للشاحنات.

فيما يتعلق بالسيدان، تأتي سيارة تويوتا Camry في المرتبة الثانية فقط بعد تسلا Model Y في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا. كما جاءت سيارات تويوتا Tacoma وCorolla وعدة طرازات من نيسان وهوندا أيضًا على القائمة، ولكن ليست كل السيارات اليابانية هي الفائزة.

في الواقع، كانت لدى الشركات المصنعة اليابانية، بما في ذلك هوندا وتويوتا، بعض السيارات الفاشلة على مر العقود. 

قد ترغب في تجنب شراء هذه الطرازات إذا كنت تتسوق لشراء سيارة يابانية كلاسيكية ستحتفظ بقيمتها مع تقديم الأداء والراحة والأناقة.

 

سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

مازدا RX-8:

تم بيع الجيل الأول من مازدا RX-8 من عام 2004 إلى 2008. 

كانت تحتوي على محرك 4 أسطوانات لم يفز في أي منافسة مع الطرازات ذات 212 حصانًا. 

ولكن الأسوأ من ذلك، فهو يحتل المرتبة الـ11 في الموثوقية من بين 19 طرازًا تم تقييمها بواسطة MadzaProblems.

يكشف الموقع عن شكاوى حول فشل المهندسين وتقلبات مضخة الطاقة واستهلاك الزيت الزائد والعديد من عمليات الاستدعاء على مر السنين.

 

ميتسوبيشي Eclipse:

تعتبر سيارة ميتسوبيشي Eclipse سيارة رياضية صغيرة ذات استهلاك وقود جيد وتحكم لائق. إذا كنت تشتري أحد الطرازات القديمة اليوم، فيمكنك الحصول عليها مقابل حوالي 3000 دولار، وفقًا لموقع Kelley Blue Book. 

ومع ذلك، يبدو أن الطرازات المصنوعة بين عامي 1999 و 2003، ومرة أخرى في عام 2007، يتردد عليها مشاكل، وفقًا لـ MitsubishiEclipse.

 

هوندا CRX Del Sol:

تظل هوندا علامة يابانية موثوقة اليوم، حيث تصنف سيارات هوندا Civic وHonda Accord سيدان ضمن قائمة أفضل السيارات مبيعًا لعام 2023 وفقًا لـ Car & Driver. ومع ذلك، كانت هوندا CRX Del Sol، التي تم تصميمها لتحل محل هوندا CR-X المحبوبة في عام 1992، لا تفوق في شيء سوى "خيبة الأمل الفظيعة"، وفقًا لموقع HotCars. 

كانت أقراص الفرامل الأمامية تميل إلى الانحناء وحوت مشاكل في التجهيزات، بعيدًا عن السيارة الرياضية كوبيه التي تحمل اسمها، هوندا CRX.

 

تويوتا Paseo:
في حين أن طرازات تويوتا الأخرى، مثل Camry و Tacoma و RAV4، وحتى Prius أولى السيارات الهجينة التي اكتسبت شهرة واسعة الانتشار، فإنهم أسماء مألوفة في البيوت واكتسبت شهرة واسعة، لكن Paseo كانت بالكاد تظهر في التسعينيات.

تم تصنيعها من عام 1991 إلى 1997، ليست المشكلة في أن Paseo هي سيارة سيئة؛ بل لأنها فشلت في جذب قلوب السائقين في التسعينيات، لذلك أوقفت تويوتا إنتاجها بسرعة. 

 

سوزوكي Samurai وسوزوكي X-90:

كانت التسعينيات عقدة صعبة لمصنعي السيارات اليابانية، حيث أطلقت سوزوكي سيارة الدفع الرباعي Suzuki Samurai بخطوط مربعة تشبه Jeep Wrangler. 

لكن أعطيت السيارة تقييمًا للسلامة بأنه "غير مقبول" من قبل Consumer Reports، وفقًا لموقع SlashGear. 

كانت عرضة للانزلاق أثناء التحرك الحاد، بالإضافة إلى ذلك، كان لديها ميلاً للانقلاب أثناء القيادة بسرعة. 

وبالمثل، كانت لدى خليفتها Suzuki X-90 نفس المشكلة بالانقلاب، ومع ذلك، على عكس Samurai التي كانت تتمتع بتصميم جذاب، كانت X-90 بسعتين للركاب لديها تصميمًا غريبًا. 

تجعلك السيارة تتساءل عما إذا كانت كوبيه أم سيارة رياضية أم نصف مقدمة لشاحنة بيك آب. 

كانت تفخر بقوة محركها التي تبلغ 90 حصانًا فقط، وفي النهاية، تسلقت إلى النسيان، جنبًا إلى جنب مع Samurai، كواحدة من أسوأ السيارات اليابانية على الإطلاق.

سيارات يابانية تويوتا مازدا

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