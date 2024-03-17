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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أول سيارة كورية تخفض أسعارها 300 ألف دفعة واحدة بمصر.. تعرف عليها

صدى البلد

أعلنت  KGM الكورية (سانج يونج سابقاً) في مصر، رسمياً عن تخفيض أسعار سيارات توريس وتيفولي الكورية بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز السوق المحلي للسيارات وتلبية تطلعات المستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الدولة المصرية والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف.

وتشمل التخفيضات - التي بدأت من يوم 14 مارس 2024 - بشكل رئيسي سيارات KGMالكورية توريس وتيفولي، التي تتميز بتصميمها الأنيق والرياضي وبمواصفات تقنية عالية الجودة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى عشاق السيارات في مصر.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المبادرة ستحظى بترحيب واسع من قبل عشاق السيارات في مصر، حيث يسعون دائمًا للحصول على عروض تنافسية وفرص شراء ميسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 

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