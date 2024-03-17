الونش يعود للزمالك لبدء فترة التأهيل

تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي لخوض برنامجه التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويخضع "الونش" لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي بنجاح.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.