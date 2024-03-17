"دائما على بالي".. صناع الخير توزع 150 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة

اطلقت اليوم المصرية للاتصالات وي ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومن ثلاث محافظات مختلفة وبحضور محافظي الغربية والفيوم ونائبة محافظ البحيرة اطلقت أضخم حملة إفطار خلال هذا العام لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية وذلك تحت شعار "دايما على بالي"،

تشمل الحملة تنظيم موائد إفطار للصائمين، و توزيع 150 الف كرتونة مواد غذائية وذلك لتأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لأكثر من مليون مواطن خلال أيام الشهر الكريم.

تم اعلان انطلاق الحملة في ثلاث محافظات بالتزامن وكمرحلة أولي حيث شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه احمد النحراوي مدير عام منطقة الغربية بالشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات صناع الخير اصطفاف شاحنات المبادرة محملة بكراتين المواد الغذائية مشيدا أهمية المبادرة لدعم الأسر الأولي بالرعاية بتلبية احتياجاتها الغذائية في شهر رمضان الكريم مشيدا بجودة مكونات الكرتونة وحجم الأسر المستهدفة في أنحاء المحافظة



وفى الفيوم شهد الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم اصطفاف الشاحنات يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيدي لصناع الخير اصطفاف الشاحنات حيث اطلع على مكونات الكرتونة واطلع من فريق عمل صناع الخير على خطة التوزيع داخل المحافظة.



وفى البحيرة تشهد الدكتورة نهال بلبلع نائبة المحافظ اصطفاف الشاحنات مطلقة اشارة البدء للتوزيع فى انحاء قرى المحافظة المختلفة.

من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو مجلس امناء التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع.

واوضح زمزم ان فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سوف ينطلقون فى التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الاولى بالرعاية فى منازلهم خلال ايام الشهر الكريم لتحقيق هدفين اساسين اولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه والبعد عن اي مظهر يسئ اليه ، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين الى مستحقيها الفعليين دون غيرهم كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي .

وأشار زمزم الى ان التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الاولى بالرعاية فى جميع انحاء المحافظة و أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة " دائما على بالي " يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح .



وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعيد بمشاركة أهالينا في كل محافظات مصر فرحة الشهر الكريم، وتواجدنا على مائدة كل أسرة وقت الإفطار من خلال هذه الحملة الأضخم من نوعها التي تأتي في إطار استراتيجيتنا الواضحة للمسئولية المجتمعية القائمة على إيماننا الراسخ بكوننا جزء أصيل من نسيج الوطن".

وأضاف: "فخور بزملائي من أبناء المصرية للاتصالات الذين يحرصون كل عام على المشاركة في هذه المبادرات والمساهمة في رسم البسمة على وجوه أهالينا في كل مكان".

من جانبه قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "كعادتها، حرصت المصرية للاتصالات، كشركة وطنية رائدة، على أن تكون أول المبادرين بمشاركة أهالينا فرحة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك من خلال هذه الحملة الموسعة التي نتعاون فيها مع كبرى مؤسسات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى كل شبر في أرض مصر" مضيفاً: "نتطلع إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الحملات والمبادرات والتوسع فيها مستقبلاً".