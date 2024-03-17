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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين الخطيب تمزج بين الرقي والأنوثة في أحدث اطلالة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة جابة، مرتدية فستانا مجسما فوق الركبة باللون الأسود، وفضلت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلا بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة واللون الأحمر في الشفاه.

تمتلك الإعلامية ياسمين الخطيب ذوقا خاصا يجذبها لكل ما هو ناعم وراق لتضيف بجمال قوامها الممشوق رونقا خاصا للأزياء التي تطل بها  خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

وتقدم حاليا الإعلامية ياسمين الخطيب البرنامج الاجتماعي" شاى بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار .

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٠١٥٩٠١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٠١٥٩٠١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٠١٥٩٠١
IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٠١٥٩٠١

 

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