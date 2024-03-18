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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الغندور يشيد بقرار حكم مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري

صدى البلد

علق جمال الغندور الحكم الدولي السابق، على قرار حكم مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، باستكمال للقاء عقب إصابة أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر.


وقال"الغندور"في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": " حكم مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري قام بتصرف ذكي خلال إدارته للقاء".

وتابع: "وفي حالة إلغاء الحكم للقاء قبل الدقيقة ٩٠ كانت ستدخل في أزمة، وكان من الوارد أن يصدر قرار  إعادة اللقاء أو أي قرار آخر على حسب اللائحة التي تطبق بالمسابقة" .

واختتم: "لو أنا حكم اللقاء كنت سافعل كما فعل حكم المباراة وسأستكمل اللقاء حتى الدقيقة ٩٠".

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