سموتريتش يتحدى الجيش الإسرائيلي بمسئول المستوطنات.. تفاصيل



يريد وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسئيل سموتريتش تعيين المستوطن في موقع هام بجيش الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



ويسعى سموتريتش إلى تعيين هليل روت من مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس في منصب نائب رئيس ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.



بل ومنحه صلاحيات منع هدم البؤر الاستيطانية "العشوائية" والتوجه وفق ما يريده سموتريتش حال تعيينه.

وقال مسؤولو الأجهزة الأمنية الغاضبون لصحيفة "هآرتس" إن “خطة سموتريتش ستؤدي إلى وضع يكون فيه كبار الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي تابعين لمسؤولين مدنيين تم تعيينهم لأسباب سياسية”.

أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستفرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين وثلاثة مستوطنين، هذا بالإضافة إلى المستوطنين الأربعة الذين اكتشفوا بالفعل أن حساباتهم المصرفية في إسرائيل جُمدت إثر عقوبات مماثلة فُرضت قبل نحو شهرين فقط.

وحاول وزير المالية بتسلئيل سموتريش آنذاك مقاومة القرار الأميركي – وهدد البنوك الإسرائيلية لعدم تعاونها مع العقوبات، لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه البنوك تخشى الأمريكيين أكثر مما تخشاه.

كما تحدث سموتريتش مع المشرف على البنوك، لكنه وجد هناك دعما كاملا لقرار البنوك. وأيضا المناقشة التي جرت حول هذه القضية في لجنة الاقتصاد في الكنيست لم تساعد إلا في التنفيس عن مشاعر الغضب للأطراف المعنية، ولكن النتيجة النهائية كانت غير مجدية.

