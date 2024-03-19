أحمد حسن يزف بشري سارة بشأن لاعب بيراميدز

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن بدء رفع أجهزة التنفس الصناعي التي يستخدمها أحمد رفعت لاعب نادي ببراميدز.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بيان إعلامي

تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت ، كما تم استرداد الوعي بشكل جزئي، لكن حتى الأن لايزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية.

وكشف تقرير المستشفى عن حالة اللاعب أحمد رفعت أنه تعرض لسكتة قلبية بسبب شرب عدد كبير من أكواب القهوة تسببت في زيادة ضربات القلب وتوقفه وتعرض لمضاعفات عديدة.

كانت حالة اللاعب أحمد رفعت صعبة خلال الأيام الماضية ووضع على أجهزة التنفس الصناعي و أجهزة إنعاش القلب ولكن بدأ يحدث تحسن فى حالته مؤخرا.

وقال وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر في لقاء تلفزيوني ، إن حالة اللاعب أحمد رفعت حدث بها تحسن بطيء جدًا وهو ليس فى غيبوبة كما يعتقد البعض وفتح عينيه مؤخرا.

وأضاف : هو الآن تحت تأثير الأدوية المنومة من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بسرعة، لذا فإن مستوى تركيزه واستيعابه منخفض مؤقتا.