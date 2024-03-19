أيهما أخطر نقص الأكسجين أم زيادة ثاني أكسيد الكربون؟.. حسام موافي يوضح

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن سؤال يردده الكثيرون حول أيهما أخطر نقص الأكسجين أم زيادة ثاني أكسيد الكربون؟

وقال حسام موافي، خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، إن زيادة ثاني أكسيد الكربون نهايته دروخة ورغبة في النوم وانعدام التركيز.

وأوضح حسام موافي، أن نقص الأكسجين خطير على القلب، حيث إن سبب الغرق هو تشبع الرئة بالماء ولا تجد الأكسجين.



وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن من توفي خلال جائحة كورونا كان بسبب نقص الأكسجين الذي يعد سبب الحياة.



واختتم، أن العلاج الأساسي في تليف الرئة الأولي هو الكورتيزون أما التليف الثانوي ممنوع عليه تناول الكورتيزون .