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توك شو

أستاذ تفسير: نحتاج لخطاب ديني حقيقي لمواجهة الفكر المتطرف

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المجتمع اليوم خاصة الشباب يختلف عن الماضي، إذا لم يجد ما يحتاجه عند إمام المسجد أو عند الداعية، سيتجه لمواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المواقع استغلتها داعش لنشر أفكارها المتطرفة.

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وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "معظمنا انسحب من الساحة، وبلد فيها الأزهر الشريف أكبر معقل إسلامي في العالم قبلة المسلمين في العلم كان مفترض ألا يظهر فيه جماعات متطرفة ولا إرهاب، كان المفترض أن يظل العلم موجود في المساجد والساحات".

ولفت إلى أن الأفكار المتطرفة قبل حسن البنا لم تكن منتشرة، كانت محصورة في فئات معينة، ولم تكن في البيئة المصرية، بينما التطرف في الفكر منتشر اليوم بين الشباب، وكان المفترض القضاء عليه من سنوات لو لدينا خطاب ديني حقيقي علمي محدد يخرج الناس من الظلمات إلى النور.

أستاذ تفسير القرآن اخبار التوك شو الفكر المتطرف

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