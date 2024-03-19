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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل أعمالها لإفطار 2000 طالب يوميا.. صور

مائدة إفطار جامعة
مائدة إفطار جامعة الأزهر

واصلت مائدة الإفطار الرمضانية داخل جامعة الأزهر أعمالها لتقديم نحو 2000 وجبة إفطار لطلاب كليات الجامعة بالقاهرة من غير المقيمين في المدينة الجامعية وسط متابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

أوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، قاموا بتفقد أعمال المائدة؛ للوقوف على أعمال التنظيم التي يقوم عليها فريق (طلاب من أجل مصر)  المتطوعين على مدار شهر رمضان الكريم.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة قاموا بتفقد أعمال المائدة الرمضانية؛ للاطمئنان على أبنائهم الطلاب، مقدمين التهنئة بشهر القرآن الكريم.

وحث رئيس الجامعة أبنائه الطلاب على الجد والاجتهاد في العبادة وطلب العلم خلال هذا الشهر الفضيل، وأن يغتنموا ليلة القدر التي وصفت العبادة والطاعة خلالها بأنها خير من ألف شهر.

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