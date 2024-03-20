تحصين الثروة الحيوانية في محافظة البحر الأحمر

استمرارًا للجهود الوطنية في مكافحة الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية، نظمت إدارة أبو رماد البيطرية حملة تحصين شاملة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات اللواء ايهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف د. محمد السيد براوي، مدير عام الطب البيطري.

شهدت الحملة جهودًا مكثفة لتحصين وتسجيل الحيوانات الموجودة بالمنطقة، وتقديم النصائح والتوجيهات للمواطنين حول أهمية التحصين للحفاظ على الصحة العامة والثروة الحيوانية.

قادت الحملة د. جميلة عثمان، مديرة إدارة أبو رماد البيطرية، والتي أكدت على أهمية العمل الجماعي والتعاون لضمان سلامة الحيوانات وصحة المجتمع.

تأتي هذه الجهود في إطار استمرار العمل الحثيث للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض الوبائية في المنطقة.