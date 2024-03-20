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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء في أرجاء واسعة من السودان

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت وسائل إعلام سودانية أن أماكن عديدة من البلاد شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي.

وفي سياق آخر؛ أفادت تقارير اممية بأن إنتاج السودان من القمح انخفض بحوالي النصف عقب عام من الحرب.

وذكر تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (فاو)، إن إنتاج القمح في السودان خلال العام 2023 وحتى المحاصيل المقرر حصادها في مارس 2024، انخفض بنسبة (20) بالمائة عن العام السابق، و(46) بالمائة عن متوسط السنوات الخمس السابقة.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح في السودان، بما في المقرر حصاده خلال مارس 2024 حوالي (377900) طن.

ويعتمد السودانيون بشكل كبير على القمح في وجباتهم الغذائية حيث يصنع من رغيف الخبز ومجموعة من الوجبات المحلية.

كما قدرت المنظمة الأممية إنتاج الذرة الرفيعة خلال العام 2023 بحوالي ثلاثة ملايين طن، أي أقل بنسبة (42) في المائة عما كانت عليه في العام 2022، وبنسبة (34) في المائة من متوسط الإنتاج خلال الأعوام السابقة.

وأوعز التقرير الانخفاض الكبير في إجمالي إنتاج الحبوب عام 2023 إلى تأثير الصراع الدائر في السودان على العمليات الزراعية من خلال انعدام الأمن، بالإضافة إلى محدودية توافر المدخلات الزراعية وارتفاع أسعارها. وأدى انخفاض الواردات وتعطيل تدفقات التجارة الداخلية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويقدر إنتاج السمسم وعباد الشمس والقطن لعام 2023 بمستوى أقل من المتوسط، بسبب انخفاض المساحات المزروعة والمحصودة وانخفاض الإنتاج، خاصة بالنسبة للقطن. كما انخفض إنتاج الفول السوداني، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاج عن المتوسط.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الحبوب في العام 2023 بسبب الاضطرابات التجارية المرتبطة بالنزاع، ونقص إمدادات الحبوب، والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية. 

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