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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم أكبر قافلة طبية مجانية للأسر الأولى بالرعاية في العلمين

القافلة الطبية بالعلمين
القافلة الطبية بالعلمين

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح ونقابة أطباء الإسكندرية وجامعة العلمين الجديدة، أكبر قافلة طبية بإدارة التضامن الاجتماعي بالعلمين بحضور الدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتور محمد هشام رئيس الجامعة والدكتورة سهير الحلفاوى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين.
 

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وأكدت الدكتورة دار السلام، توافد العشرات من المواطنين منذ الصباح الباكر للكشف عليهم وعلي أبنائهم، موهة بأن القافلة تعد من أكبر القوافل التي تم تنظيمها بالمحافظة خلال العام الحالي.

وأضافت أن القافلة قدمت العديد من المساعدات الاجتماعية والعينية للاسر الاولى بالرعاية من اهالى مدينة العلمين.

وقام بالكشف الطبى على الحالات مجموعة من الأساتذة من جامعة الإسكندرية الدكتور بيومي غرب تخصص أطفال والدكتورة حسناء أحمد تخصص اطفال والدكتور محمد حسن تخصص رمد الدكتورة مروة عبد الله تخصص رمد والدكتورة هدى الجلاد تخصص جلدية والدكتور أشرف عبد العليم تخصص جراحة.

 

القافلة الطبية بالعلمين 
القافلة الطبية بالعلمين 
القافلة الطبية بالعلمين 
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