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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عميد كلية الدعوة بالأزهر: رمضان شهر الاتصال والقرب من الله والشعور بالآخرين وآلامهم

عميد كلية الدعوة
عميد كلية الدعوة بالأزهر

أكد الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، أنه من المسلمات ‏البديهية، إذا صحت المقدمات؛ صحت النتائج، وإذا حسنت البدايات؛ حسنت النهايات، وعلى هذه القاعدة ‏أقام الإمام أبو حامد قاعدته: من ذاق عرف، ومن لم يذق لم يعرف، ولو أقمت له أكبر البراهين.

عميد كلية الدعوة بالأزهر: رمضان شهر الاتصال والقرب من الله والشعور بالآخرين وآلامهم

وأضاف أن المقدمات أصل في تحقيق النتائج، وعملية الاتصال لا تقتصر على الاتصال التقني وحده وإنما ‏تعمد إلى اتصال قلبي بين العبد ربه، وشهر رمضان شهر تتحقق فيه عملية اتصال القلوب بالله، وكذلك ‏بين العبد ونفسه وبين العبد وإخوانه المؤمنين.‏

وأضاف فضيلته خلال درس التراويح بالجامع الأزهر اليوم الأربعاء أن الشعور بالاتصال والقرب من الله ‏ومن عباده متوفر بكثرة في رمضان وهو ثمرة من ثمرات الصيام، فالصيام يجعل الصحيح يشعر بألم ‏المريض، والشبعان بألم الجائع، وفي ذلك قال رسول الله ﷺ: «مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، ‏وتعاطُفِهِمْ. مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى»، فالصيام يشعرنا بآلام ‏الآخرين، وهذه الأمور مشروطة بكشف حجاب القلب والإخلاص لله وحب الطاعة، وعدم اتباع الشهوات ‏والماديات.‏

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