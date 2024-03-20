أسرة زوجة بهاء سلطان تتلقى عزاء والدها بمسجد الشرطة|صور

تتلقى أسرة زوجة الفنان بهاء سلطان، عزاء حماه، الآن، في مسجد الشرطة بصلاح سالم عقب صلاة العشاء، وذلك بعد تشييع جثمانه اليوم من مسجد الطباخ بميدان عابدين، إلى مثواه الأخير بمقابر البساتين.

وسادت حالة من الحزن على وجوه المعزين وأسرة الراحل مجدي الحلواني أثناء تلقيهم واجب العزاء.

وأدى الفنان بهاء سلطان اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على والد زوجته مجدي الحلواني، بمسجد الطباخ، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

حرص الفنان بهاء سلطان على مرافقة جثمان حماه الى مثواه الأخير، حيث تم تشييع الجثمان من أحد المساجد بمنطقة عابدين.

أعلنت والدة زوجة بهاء سلطان، موعد ومكان تشييع جثمان زوجها، حيث كتبت عبر فيسبوك: صلاة الجنازة إن شاء الله، الأربعاء، بعد صلاة الظهر، في مسجد الطباخ، عابدين.



كما أعلنت جيرمين الحلواني زوجة الفنان بهاء سلطان، عن وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بينما كتبت والدتها: مات حبيب قلبي.. مات عشرة عمري.. بالسلامة يا أغلى حاجة في حياتي.

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