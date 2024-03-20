بعد استجابة الإفتاء ورد الأزهر .. سعاد صالح : الرجوع للحق فضيلة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، أنها تريد توضيح بعض الأمور، بشأن التصريحات التي خرجت منها خلال الأيام الماضية، وجاء عنها رد من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء.

وقالت “صالح”، إنها تشكر كل من شاهد الحلقات الخاصة بها، وتخص بالذكر علماء الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد تعليقه على التصريح الخاص بها بأن هناك أنبياء من السيدات.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تشكر دار الإفتاء بعد الفتوى الصادرة بشأن أن تناول السجائر في رمضان تفطر، وتحريم تناول السجائر لعدم وجود نص صريح بذلك.

وأوضحت أن الرجوع للحق فضيلة، وأن الاختلاف في الآراء سنة من سنن الله في الحياة، وأن الاختلاف في الآراء كثيرة بشأن بعض الأمور الدينية، ولكن في النهاية الجميع يعمل من أجل توصيل الحقائق.

ولفتت إلى أن السيدة مريم وأم موسى من الأنبياء، وهذا بكلام الله، " إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى" وهنا الكلام لـ أم موسى، وجاء في كتاب الله" فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

وأشارت إلى أن المرأة لا تفترق عن الرجل في التكليف بالدعوة، وأن المرأة ليست ناقصة عقل ودين كما يقول البعض، وأن هذا الحديث كان واقعة حال، وليس تعميما.

وتابعت أن الاختلاف في تفسير النصوص معروف، وأن ما تقوله قد قاله فقهاء من قبل، ومع ذلك تحترم كل من علق وصحح أي شيء قالته بالبرنامج، وقدمت الشكر للمرة الثانية للشيخ أحمد الطيب، ودار الإفتاء بتحريم السجائر، وأنها تفطر في رمضان.



