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حسب التوزيع الجغرافي.. اعرف طريقة ترتيب رغباتك قبل التسجيل في تنسيق الجامعات 2025
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسب التوزيع الجغرافي.. اعرف طريقة ترتيب رغباتك قبل التسجيل في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

وقبل التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لابد من التعرف على قواعد التوزيع الجغرافي:

يتم توزيع الطلاب وفقا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (1) عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (ج) باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث انها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي

لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي؟

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات معامل التنسيق التوزيع الجغرافي

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