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12 جامعة أهلية جديدة تستعد لاستقبال الطلاب في 2025/2026 .. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

12 جامعة أهلية جديدة تستعد لاستقبال الطلاب في 2025/2026 .. تفاصيل

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية
نهلة الشربيني

في خطوة جديدة نحو تطوير التعليم العالي في مصر، تستعد 12 جامعة أهلية جديدة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي 2025/2026، ليصل إجمالي عدد الجامعات الأهلية إلى 32 جامعة، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، وتساهم في استيعاب الزيادة المتتالية في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، وتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

12 جامعة أهلية جديدة تستعد لاستقبال الطلاب في 2025/2026

وقد وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تشمل جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية ، تضم 98 كلية والعديد من البرامج الدراسية المتنوعة فى مختلف التخصصات.

قائمة أماكن الـ 12 جامعة أهلية الجديدة والكليات المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام المقبل الدراسى 2025 / 2026 بعد الانتهاء من استصدار القرارات الجمهورية لبدء تشغيلها:-

وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الطب البيطري - كلية التجارة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية الإعلام - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية الحقوق).

وتضم جامعة كفر الشيخ الأهلية 12 كلية وتشمل (كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض - كلية الطب البيطري - كلية الهندسة - كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية التجارة وعلوم الإدارة).

وتضم جامعة سوهاج الأهلية 8 كليات وتشمل (كلية الطب البشري - كلية الصيدلة - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية - كلية الإعلام - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية).

وتضم جامعة دمنهور الأهلية 8 كليات وتشمل (كلية الصيدلة - كلية الطب البيطري - كلية التمريض - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية إدارة الأعمال - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة السويس الأهلية 9 كليات وتشمل (كلية طب الأسنان - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة والبترول والتعدين - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية - كلية الإعلام - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة دمياط الأهلية 5 كليات وتشمل (كلية التمريض - كلية الفنون والتصميم - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية الآثار والسياحة - كلية إدارة الأعمال).

وتضم جامعة عين شمس الأهلية 11 كلية وتشمل (كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات - كلية التجارة - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية الآداب - كلية الإعلام - كلية الطب البشري - كلية طب الأسنان - كلية التمريض - كلية القانون الدولي).

وتضم جامعة الوادي الجديد الأهلية 5 كليات وتشمل (كلية الصيدلة - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية ).

وتضم جامعة الأقصر الأهلية 4 كليات وتشمل (كلية السياحة والآثار - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة الفيوم الأهلية 7 كليات وتشمل (كلية الطب - كلية طب وجراحة الفم والأسنان - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصنطاعي - كلية التمريض - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية).

وتضم جامعة طنطا الأهلية 9 كليات وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي - كلية العلوم - كلية العلوم الإدارية - كلية الألسن).

وتضم جامعة مدينة السادات الأهلية 6 كليات وتشمل (الحاسبات والذكاء الاصطناعي - التجارة - العلوم - الصيدلة - الطب البيطري - السياحة والفنادق).

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