القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على اللاعب رمضان صبحي، نجم منتخب مصر السابق ولاعب بيراميدز الحالي، فور وصوله إلى البلاد قادمًا من تركيا.



تنفيذ حكم قضائي بالحبس

وبحسب فإن القبض على رمضان صبحي جاء تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقه، وذلك في قضية تتعلق بـ”الغش في الامتحانات” في أحد المعاهد بالجيزة، وتم التحفظ عليه فور إنهاء إجراءات وصوله في المطار.

التنسيق مع مديرية أمن الجيزة



على الفور، تم إخطار مديرية أمن الجيزة لتتسلم اللاعب، من أجل تنفيذ الحكم الصادر ضده، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وأكدت الجهات الأمنية أن الإجراءات تمت وفقًا للقانون وبدون أي تجاوزات.

ردود فعل وانتظار بيان رسمي



حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من نادي بيراميدز أو من محامي اللاعب للرد على الواقعة أو توضيح الموقف القانوني له.

ومن المتوقع أن تثير الواقعة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع اقتراب الموسم الكروي الجديد.

خلفية عن القضية

وتعود القضية إلى اتهام رمضان صبحي بالمشاركة في وقائع غش أثناء تأديته الامتحانات في معهد تعليمي خاص، حيث تم تقديم بلاغات وفتح تحقيقات أسفرت عن صدور حكم بالحبس ضده، لم يُنفذ حتى لحظة وصوله إلى مطار القاهرة.



