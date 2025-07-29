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مصدر مقرب من اللاعب: إخلاء سبيل رمضان صبحي خلال ساعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر مقرب من اللاعب: إخلاء سبيل رمضان صبحي خلال ساعات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أنه سيتم عرض اللاعب على النيابة خلال ساعات .

وقال إنه بنسبة كبيرة سيتم إخلاء سبيل اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن اللاعب لم يصدر بشأنه أي حكم قضائي نهائي وإنما هو ضبط وإحضار من النيابة .

وجاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات من قبل محبيه حول الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه بواقعة التزوير في الامتحانات.

 الحل القانوني

إذا كان الحكم الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي غيابيا صادر في غياب المتهم، يتقدم محاميه بمعارضة على الحكم الغيابي ويتم إخلاء سبيله على ذمة القضية؛ لأنه يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يعارض في الحكم الصادر ضده خلال المدة القانونية المحددة، و إعادة نظر الدعوى بالنسبة له أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، أما إذا كان الحكم حضوريا يحق له التقدم باستئناف على الحكم.

رمضان صبحي بيراميدز القبض على رمضان صبحي

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