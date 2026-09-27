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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كان رايح أولى جامعة مات في الطريق.. فيديمين بالفيوم تودع محمد الدسوقي شهيد العلم

شهيد العلم
شهيد العلم

خيم الحزن والأسى على قرية فيديمين التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم عقب وصول نبأ وفاة الشاب محمد أحمد الدسوقي الذي فارق الحياة إثر حادث أليم أثناء توجهه إلى كليته بمحافظة الجيزة في أولى خطواته داخل المرحلة الجامعية.


حلم الجامعة توقف فجأة

كان محمد أحمد الدسوقي يستعد لبداية عامه الجامعي الأول حاملا أحلامه وطموحاته في استكمال دراسته وبناء مستقبله قبل أن تتوقف رحلته بصورة مفاجئة وتتحول رحلة ذهابه إلى الجامعة إلى رحلة أخيرة لم يعد منها إلى أسرته وأصدقائه.


صدمة في بداية المشوار

كان الشاب في طريقه إلى كليته بمحافظة الجيزة استعدادا لبدء مرحلة جديدة من حياته إلا أن الحادث الأليم بدل فرحة البداية إلى حالة من الصدمة والحزن بعدما تلقت أسرته خبر وفاته وينتمي محمد أحمد الدسوقي إلى قرية فيديمين ويحظى بمحبة أسرته وأقاربه وأبناء قريته الذين نعوا رحيله المفاجئ في وقت كان الجميع ينتظر أن يبدأ أولى خطوات مستقبله الجامعي.


حادث الهرم ينهي الرحلة

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادث انقلاب سيارة أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والوفيات وكان من بين ضحايا الحادث الشاب محمد أحمد الدسوقي الذي كان في طريقه إلى كليته في السنة الأولى.


القرية تعيش الصدمة

امتد الحزن من منزل أسرة محمد إلى أصدقائه وجيرانه وأبناء القرية الذين استقبلوا خبر وفاته بصدمة كبيرة خاصة أنه كان في بداية مشواره الجامعي ولم تتح له فرصة استكمال الطريق الذي بدأه رحل محمد قبل أن يعيش تفاصيل عامه الجامعي الأول وقبل أن يرى ثمار سنوات الدراسة والتعب تاركا خلفه أسرة مكلومة وأصدقاء يحملون ذكرياتهم معه وأحلاما توقفت عند لحظة واحدة وتعيش أسرة محمد وأهالي فيديمين حالة من الحزن على رحيله داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وأحباءه الصبر والسلوان.

الفيوم شهيد العلم حادث طريق مات وهو رايح الكليه

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