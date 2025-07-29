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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تكشف موعد انتهاء التقديم لوظائف خالية بالديوان العام |تفاصيل

وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية
وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية
ايمان البكش

كشفت وزارة التنمية المحلية عن موعد غلق باب التقديم للوظائف الخالية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، عن طريق الندب ، حيث يتمانتهاء التقديم في الخميس 31 يوليو الجاري.  

مواعيد التقديم


   تم فتح باب التقديم يوم الأحد 13 يوليو وحتى الخميس 31 يوليو 2025.

طريقة التقديم 

تسليم الطلبات باسم الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، يدويًا بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة – الدور الأرضي، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا.

الوظائف الخالية 


وكانت قد اعلنت وزارة التنمية المحلية ،عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب للعمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوب 


_يشترط ان تكون جميع المستندات المقدمة معتمدة ومختومة بخاتم الجمهورية..

-بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل موضح به (الإسم الرباعي – تاريخ الميلاد – المؤهل وتاريخه - المجموعة النوعية والمستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه– مرتبة تقرير تقويم الأداء عن آخر عامين).

- إفادة بخضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

- شهادة قانونية حديثة موضح بها عدم توقيع ثمة جزاءات عليه أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وأية مؤهلات دراسية أخرى (أن وجدت)

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

التخصصات المطلوبة:
 

- بكالوريوس هندسة قسم اتصالات – بكالوريوس حاسب آلي – بكالوريوس نظم معلومات – بكالوريوس حاسبات ومعلومات، {مدة الخبرة سنة فأكثر}

- بكالوريوس هندسة قسم مدنى – بكالوريوس هندسة قسم عمارة، {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.

- بكالوريوس تجارة خبرة فى ( الحسابات – المخازن – العقود – التأمينات الاجتماعية – البيرول – المزايا ) {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.

- أخصائى موارد بشرية خبرة فى ( الملفات – الذمة المالية – التدريب – التنظيم والإدارة ) {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر} .

- ليسانس حقوق، {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- ليسانس آداب قسم جغرافيا GIS، {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- بكالوريوس علوم زراعية {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- ليسانس لغات أجنبية {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر} .

- بكالوريوس هندسة قسم ( ميكانيكا – سيارات – معدات ثقيلة ) {مدة الخبرة 4 سنوات فأكثر} .

-أخصائى متابعة ( إدارية – ميدانية ) {مدة الخبرة 5 سنوات فأكثر}.

- بكالوريوس الإحصاء {مدة الخبرة سنة فأكثر} .

- ليسانس آداب {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- بكالوريوس علوم بيئية {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.

التنمية المحلية منال عوض وظائف خالية وزارة التنمية المحلية عن طريق الندب

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