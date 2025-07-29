طريقة عمل البسطرمة في المنزل

تعد البسطرمة من الأكلات المميزة لدى الكثير لوضعها فى بعض الأكلات المختلفة مثل البيض أو فطائر البسطرمة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل البسطرة فى المنزل على طريقة الشيف محمد جمال.

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..

المكونات لتحضير البسطرمة..

خيط مطبخ.

عرق فلتو 2 كيلو.

بهارات البسطرمة.

2 ملعقة كبيرة ماء.

10 من فصوص ثوم المفروم.

قطعة قماش نظيفة تكون خفيفة كالشاش.

نصف حبة فلفل أحمر حلو.

بهارات البسطرمة:

ربع كيلو من الملح الخشن.

2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.

ملعقة كبيرة ونصف من الكمون المطحون.

نصف معلقة كبيرة شطة “اختياري”.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

1 معلقة صغيرة ملح طعام ناعم.

الكبابة الصيني.

الطريقة الصحيحة لتحضير البسطرمة..

اغسلي قطعة اللحم وقومي بتجفيفها جيدًا بورق المطبخ.

أحضري الخيط وقومي بلفه على قطعة اللحم بشكل طولي.

غلفي قطعة اللحم بالملح الخشن واتركيها أربعة أيام ثم اغسليها بالماء.

قومي بتعليق عرق اللحم فوق وعاء لمدة ساعة ليتخلص من الماء.

لفي اللحم بقطعة القماش وضعيها في وعاء وغطيها بلوح خشبي ثقيل لمدة يومين.

قومي بتغيير القماشة مرة واحدة بعد 12 ساعة.

اختاري مكان جاف وبارد في مطبخك وعلقي فيه اللحم لمدة 8 أيام حتى تجف تمامًا.

اخلطي بهارات البسطرمة والثوم والفلفل، مع القليل من الماء ليتحول لمعجون ودعيه لمدة يوم قبل استخدامه على عرق اللحم.

-غطي قطعة اللحم تمامًا بالخليط الذي سبق تحضيره، ثم علقيها مرة أخرى لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام، أو حتى يجف الخليط.

بعد ذلك قوم بتقطيع البسطرمة إلى شرائح رفيعة قدر الإمكان، واحفظيها في علبة نظيفة بالفريزر.