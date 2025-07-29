لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن البدء في تركيب دوائر جديدة لمحطة محولات جزيرة لإعادة التيار الكهربائي، بعد فشل محاولات اصلاح العطل على مدى ثلاثة أيام، ليصبح اليوم الثلاثاء هو اليوم الرابع للمعاناة.

وكشف المصدر عن تعطل محطة محولات جزيرة الدهب و خروجها بالكامل مرة أخرى وانقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة بمحافظة الجيزة.

وتابع المصدر أنه كانت تتم في الساعات الماضية قبل خروج المحطة بالكامل تخفيف الأحمال على كابلي المحطة، مما أدى لانقطاع التيار عن مناطق المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والهرم.

وتم إنشاء دائرتين من محطة محولات الهرم لربط المناطق المتأثرة وتوفير تغذية كهربائية لتخفيف الضغط عن محطة محولات وكابلات جزيرة الذهب لكنها لم تصمد مما أدى خروجها الكامل وتوقفها تماما

وقامت شركة جنوب القاهرة بالدفع بماكينات طوارئ وديزل للمناطق المتأثرة وتأمين محطات مياه الشرب.

يذكر أن محطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء قد تعطلت منذ الساعة الحادية عشر مساء يوم السبت الماضي وتم واصلاحها فجر الاثنين بعد محاولات عديدة وتم اعادة التيار للمناطق المفصولة لبضع ساعات ثم تلجأ الكهرباء لتخفيف الأحمال عن المحطة خوفا من تعطلها مرة أخرى وانقطع التيار مرة أخرى عن بعض المناطق لنفاجأ في منتصف ليلة الثلاثاء بخروج المحطة كاملة وانقطاع التيار نهائيا.

وكان وزير الكهرباء قد نزل لموقع عطل الكابلات أمام محطة مترو ساقية مكى برفقة المهندسة منى رزق رئيس المصرية لنقل الكهرباء وتابع بنفسه محاولات الإصلاح وطالب بتقرير أسبوعي عن صيانة المحطات خاصة بعد تكرار الأعطال خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن الأحمال وصلت ليلة امس إلى 39600 ميجاوات وهذه تعد المرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية وتم توفير التغذية ولم تلجأ الوزارة لخطة تخفيف الأحمال ولكن الأعطال المتكررة في عدة أماكن بالجمهورية سبب انقطاع الكهرباء بالساعات َما أدى إلى تكرار شكاوى المواطنين.