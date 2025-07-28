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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب محطة جزيرة الدهب.. عودة انقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة وتوصيلها على مولدات الطوارئ

إصلاح أعطال الكهرباء بالجيزة
إصلاح أعطال الكهرباء بالجيزة
وفاء نور الدين

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن زيادة الأحمال مرة أخرى على محطة محولات جزيرة الدهب مما دفع شركة جنوب القاهرة برئاسة المهندس طارق عبد الشافي لاستمرار  مولدات الطوارئ وفنيي شبكات شركة التوزيع  للعمل على تخفيف الأحمال على المحطة وتوصيل الأماكن المفصولة بمولدات الطوارئ. 

وكانت  شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قد ساهمت امس في   البحث عن حلول فنية بديلة لتوصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه و المنشآت الحيوية لإعادة الحياة لاهالى الجيزة ، حيث تواجد المهندسين والفنيين بالشركة  على رأسهم  المهندس طارق عبد الشافي  رئيس الشركة حتى الفجر. 

وكانت محطة محولات جزيرة الدهب قد تعرضت لعطل الكابلات مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالجيزة من مساء السبت وحتى فجر الاثنين لمدة  30 ساعة. 

وقام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتفقد موقع إصلاح عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة والذى تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية.


وحرص الدكتور محمود عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الاصلاح وازالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الاعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر ال 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، مشيرا إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذى استغرقته عمليات الإصلاح، موضحاً ان الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت فى اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا على دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان امن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.

الكهرباء تخفيف الأحمال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

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