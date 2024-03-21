سوني تقوم بتحقيقات داخلية بسبب جهاز PS5 Pro فما القصة ؟

شائعات عديدة لازالت تدور حول جهاز" PlayStation 5 Pro "المحتمل، فقد قام مستخدمو YouTube بتقديم المزيد من التفاصيل حول الجهاز فربما قد تم تسريبها من خلال مجموعة من الصور الترويجية التي تعد تابعة لبعض الجهات الخارجية.

على الجانب الآخر فقد التزمت شركة سوني الصمت بشأن التسريبات ولم تعترف في الوقت نفسه حتى بوجود “جهاز " PlayStation 5 Pro " وأعلنت الشركة أنها ستقوم بعمل تحقيقات داخلية بعد ظهور المزيد من التسريبات عن الجهازعبر الإنترنت

ووفقا لموقع" gizmochina " تشير التسريبات إلى وجود بعض التحسينات في النطاق الترددي لذاكرة " PlayStation 5 Pro ""، ومن المحتمل أن يصل إلى 28 بالمئة أسرع

فقد يبدو أن القوة الحقيقية" PlayStation 5 Pro " تكمن في قدراته الرسومية فهو يتمتع بسرعة عرض أسرع بنسبة 45% مقارنةً بجهاز PS5، إلى جانب أداء أفضل لتتبع الأشعة بمقدار 2-3 مرات، ويعد من المحتمل أن يصل إلى 4 مرات في بعض السيناريوهات المحددة لتمتعه بقوة معالجة تبلغ 33.5 تيرافلوب.

ومن جانبها تعمل شركة سوني أيضًا في الوقت الحالي على تطوير بنية تعد مخصصة للتعلم الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.