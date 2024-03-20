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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 10 .. أحمد بدير يتوعد بإنهاء حياة «مصطفى شعبان»

صدى البلد

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وتعرضت زمزم لوعكة صحية ونزيف أدى إلى صدمة كبيرة لمن حولها .

وأحضر أهل المنطقة الطبيب لزمزم الذي طلب منها الفحوصات للاطمئنان عليها .

في الوقت الذي اعترض طريق المعلم العديد من الرجال في السويس لمنعه من تحميل السمك .

وتنتهي الحلقة علي قيام سارة نور بتقديم هدية للمعلم ، لتفاجئ والدها احمد بدير الذي توعد بقتل المعلم.


قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم

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