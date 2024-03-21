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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يطالب النازحين في مستشفى الشفاء بإخلائه "فوراً"

صدى البلد

طالبت القوات الإسرائيلية التي تحاصر مستشفى الشفاء في مدينة غزة، النازحين الفلسطينيين، بإخلائه "فوراً"، حسبما نقل تلفزيون فلسطين، الخميس.

وقال التلفزيون الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي يخاطب النازحين عبر مكبرات صوت، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى انقطاع الاتصالات "بشكل كامل مع جميع الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء"، والذي يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين.

وتدور معارك ضارية بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية في محيط مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية، وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصاً وصفته بأنه قيادي في حركة حماس الفلسطينية ساهم في اختطاف ثلاثة إسرائيليين قبل نحو 10 سنوات.

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