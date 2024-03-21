فصائل عراقية تعلن قصف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالمسيرات

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الخميس، استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب، فجر الخميس.

وقالت في بيان، إنها استهدفت المحطة بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال"، و"نصرة لأهل غزة"، ورداً على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في القطاع".

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تفاصيل بشأن ذلك الاستهداف.

واستهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قواعد أميركية في سوريا والعراق، في إطار دعمها للفلسطينيين، بينما وجهت القوات الأميركية في الشرق الأوسط، ضربات عدة استهدفت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، رداً على تلك الهجمات