عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بواقع 500 نقطة أساس.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة

صدى البلد

قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪، بزيادة تبلغ 500 نقطة أساس.

 وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان.

وقرر مجلس السياسة النقدية رفع سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، من 45٪ إلى 50٪، بالإضافة إلى تغيير في الإطار التشغيلي للبنك. 

وتم تحديد أسعار الفائدة لعمليات الاقتراض والإقراض بين عشية وضحاها من قبل البنك المركزي بهامش +/- 300 نقطة أساس مقارنة بسعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد.

جاء القرار بناءً على تدهور توقعات التضخم، حيث شهد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري ارتفاعًا غير متوقع في فبراير، بسبب ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات. 

كما ساهم تباطؤ استيراد السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين الحساب الجاري، ولكن المؤشرات الأخرى على المدى القصير تشير إلى استمرار ضغوط التضخم.

ارتفاع التضخم الاستهلاك البنك المركزي التركي البنك المركزي الحساب الجاري السلع الاستهلاكية المركزي التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب مدينة طوكيو اليابانية

دعم المواطنين أهم.. أول تعليق من بوتين بعد الفوز بالولاية الخامسة

مصرع 3 أشخاص في تفجير انتحاري أمام بنك بأفغانستان

الحوثيون يطلقون النيران على سفينة تجارية جنوب ميناء نشطون باليمن

أجهزة الأمن الدنماركية تؤكد تزايد التهديد الإرهابي ضد البلاد

بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. انخفاض الدولار على نطاق واسع عالميا

رئيس وزراء أيرلندا يعلن استقالته من منصبه

بريطانيا تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تسريب معلومات عن حالة أميرة ويلز الصحية

ترشيحاتنا

من 1200 إلى 6000 جنيه.. المالية تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 2018 حتى الآن

بعثة كرواتيا تصل اليوم للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر

10 مليارات لصندوقي رعاية الأسرة وكبار السن.. السيسي لوزيرة التضامن: لازم تاخدي حقك

وزيرة التضامن: نتحمل تكلفة المواصلات لمن بلغوا 70 عاما فأكثر بنسبة 100%

مفاجأة بأقوال الشهود خلال محاكمة المتهمين في رشوة أسوان الكبرى|فيديو

بواقع 500 نقطة أساس.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ