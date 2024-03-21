بواقع 500 نقطة أساس.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة

قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪، بزيادة تبلغ 500 نقطة أساس.

وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان.

وقرر مجلس السياسة النقدية رفع سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، من 45٪ إلى 50٪، بالإضافة إلى تغيير في الإطار التشغيلي للبنك.

وتم تحديد أسعار الفائدة لعمليات الاقتراض والإقراض بين عشية وضحاها من قبل البنك المركزي بهامش +/- 300 نقطة أساس مقارنة بسعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد.

جاء القرار بناءً على تدهور توقعات التضخم، حيث شهد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري ارتفاعًا غير متوقع في فبراير، بسبب ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات.

كما ساهم تباطؤ استيراد السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين الحساب الجاري، ولكن المؤشرات الأخرى على المدى القصير تشير إلى استمرار ضغوط التضخم.