صالح العاروري.. تفاصيل مثيرة بشأن مصرع الرجل الثاني لـ حماس في لبنان

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية انه تم الكشف في لبنان عن شبكة تجسس عملت لصالح إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها ، أنه أعتقل شخصين بعد تزويدهما معلومات عن مناطق في لبنان بينها بيروت الضاحية.

وأشارت المصادر الي أن المشتبه فيهم قدموا لإسرائيل معلومات عن شوارع، مبان وأسماء حوانيت بالإضافة الى أرقام لوحات السيارات المتوقفة في المنطقة

ولفتت المصادر الي أن المعلومات التي قدمها المشتبهون ساعدت بتحديد مواقع نشطاء حزب الله من خلال أجهزة الهواتف المحمولة التي بيديهم.

وتفقد أحد المشتبهين المعتقلين المنطقة مقابل الشقة التي اغتيل بها الرجل الثاني في حماس صالح العاروري في الضاحية الا أنه مع ذلك، عمل الاثنان من قبل شركة مرتبطة مع إسرائيل، وهم لم يعلموا بذلك بحسب ما ذكرت الصحيفة .

وعلى صعيد متصل أفادت وكالة "العالم العربي" نقلا عن شاهد عيان بأن حزب الله في حالة استنفار "غير مسبوقة" في الضاحية الجنوبية.

وذكر شاهد العيان أن سبب الاستنفار والتشديد الأمني غير واضح، والذي يشمل تفتيش المارة في شوارع الضاحية.

وذكر ان رجال حزب الله يتجولون مع أقنعة سوداء.