الرئيس السيسي يوجه بإنشاء متحف المرأة المصرية في العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء "متحف المرأة المصرية" في العاصمة الإدارية الجديدة.

احتفالية يوم المرأة المصرية

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم الخميس، احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة .



وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعلنت عن مبادرة لإنشاء "متحف المرأة المصرية ".

وقالت رئيسة القومي للمرأة، إن المتحف يستهدف حفظ تراث المرأة المصرية. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه سيتم من خلال المبادرة تشكيل لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس والأمانة العامة لمتابعة ذلك.