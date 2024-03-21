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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسسة "التجاري الدولي" تنظم لموظفي البنك زيارة تطوعية لأطفال مستشفى 57357

صدى البلد

نظّمت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصرFoundation  CIB التابعة للبنك وغير الهادفة للربح- يومًا تطوعيًا لموظفي البنك التجاري الدولي، لزيارة أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقد شهدت الزيارة مجموعة من الفعّاليات بمشاركة الأطفال، ومنها تزيين العيادات الخارجية لمساعدة الأطفال في استقبال شهر رمضان المبارك بالبهجة، والاحتفال بالشهر الفضيل.

وشجع موظفو البنك التجاري الدولي أبطال 57357 وحرصوا على رسم البسمة على وجوههم الصغيرة خلال يوم التطوع السنوي، وقد تم تزيين المستشفى بزخارف رمضانية لخلق أجواء أكثر بهجة وإشراقاً للأطفال، كما كان اليوم مليئاً بالأنشطة الممتعة، مثل توزيع الهدايا على الأطفال في المستشفى والتبرع بالدم ممن رغب في التبرع للأطفال المرضى.

التعاون طويل الأمد

وجاءت هذه الزيارة استكمالاً للتعاون طويل الأمد بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومستشفى سرطان الأطفال 57357، في تمويل تشغيل المستشفى مثل شراء المعدات الطبية المطلوبة، ودفع تكاليف تشخيص وعلاج الأطفال، فضلاً عن رعاية الاختبارات التشخيصية والفحوصات والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، والعلاج المناعي. ويؤكد هذا اليوم التطوعي على عدم اقتصار التعاون على تقديم الدعم المادي فقط بل يمتد إلى تقديم الدعم المعنوي لكافة الأطفال حرصاً على إسعادهم جميعاً ومشاركتها لحظات الفرح والبهجة بقدوم الشهر الكريم مثلما اعتاد الأطفال مع ذويهم قبل دخول المستشفى.

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