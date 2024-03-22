ميار الببلاوي: أرفض العمل مع ليلى علوى وإلهام شاهين.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها لا تريد العمل مع الفنانتين ليلى علوى وإلهام شاهين في أي أعمال فنية، معقبة: "مقدرش بعد العمر ده كله ونضوجي الفني أغير قراري وأقبل العمل معهما".

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أسباب طلاقي المتكرر والذي تجاوز 8 مرات يعود إلى بعض أعمال السحر، فأنا كل يوم 24 ديسمبر لو متزوجة يحدث انفصال، لافتة إلى أنها عادت إلى طليقها الأول عبدالله بعد أن تم الانفصال في عام 2010، وكان قرار صعب جدا ولكني رجعت للرجل الوحيد الي حبني في العالم.





وتأثرت الفنانة ميار الببلاوي، بصورة والدتها الراحلة، قائلة: مش عايزه انهار على الهواء خاصة إن النهاردة عيد الأم وذهبت في الصباح الباكر إلى المقابر لزيارتها.

