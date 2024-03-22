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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سيامة ثلاثة كهنة جدد لشمالي فرنسا.. صور

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

شهدت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا أمس إضافة رعوية بسيامة ثلاثة كهنة جدد بيد الأنبا مارك أسقف الإيبارشية.

وصلى الأنبا مارك القداس الإلهي صباح أمس، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي (مقر المطرانية) وشاركه الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وعدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب.
وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الجدد، وهم:
- القس رافائيل جادالله 
- القس أرسانيوس حنا 
- القس  أبرآم شنودة

وتوجه الآباء الجدد إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

كهنة كهنة جدد فرنسا القداس صلاة الصلح

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