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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يسدد.. فكهانى ينهى حياة شخص بسبب مبلغ مالى | تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع غلاء الاسعار و ضيق الحال  ، يتجه البعض الى اقتراض الأموال لتلبية احتياجات الاسرة ، ولكن لم منهم لا يستطيعون سداد الديون ويقوموا باقتراض أموال من أشخاص آخرين لسداد الدين الأول أو يتوجهوا الى اساليب اخرى ، ولم يكن يتخيل أحد أن تكون طريقة تسديد الدين هى القتل .

القصة الكاملة لإنهاء فكهانى حياة شخص

فى إحدى شوارع شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، سلف فكهاني لأحد الأشخاص مبلغا ماليا لفك ضيقته ، ولكن هذا الشخص لم يقدر على سداد ديونه فقام الفكهاني بقتله مقابل عدم رده المبلغ المالى .


تفاصيل القضية

تضمن أمر الإحالة ي القضية رقم ٢٠٢٣/٢٧٨٦ لجنح المركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ٣٠١٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، بإتهام "صبري م ح" ٤٠ سنة تاجر فاكهة ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شبين القناطر قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر إستدانته منه المبالغ مالية و تعثره في ردها عقد العزم و بيت النية على قتله، و نفاذاً لما إنعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له و تحين الفرصة، و ما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة و كتم فاهه بقطعة من القماش " كوفية " - بنية إزهاق روحه - فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه و قدماه و ألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

 وتابع أمر الإحالة أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن إستدرجه حيلة بزعم إنقاده مبالغ مالية إستدائها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعاً الصلة بينه وبين زويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

الفكهاني القليوبية المجني عليه بمحافظة القليوبية غلاء الأسعا ينهي حياة محافظة القليوبية

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