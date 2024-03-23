وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان الاستعداد لعقد مسابقة النوابغ في القرآن الكريم

استقبل د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث ناقشًا عددًا من الملفات المشتركة بين الأوقاف والمحافظة على النحو التالي:

أولًا : تم بحث التعاون المشترك في إحلال وتجديد ثلاثة مساجد هي: مسجد المنشية ومسجد المروة بمدينة الطور ، وإنشاء المجمع الإسلامي بنبق بمدينة شرم الشيخ، بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة.

ثانيًا : تم مناقشة الاستعداد لعقد مسابقة النوابغ في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية والعربية بجنوب سيناء، وتم الاتفاق على عقد المرحلة الأولى التصفيات المحلية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السبت 20 أبريل 2024م حتى الثلاثاء 23 أبريل 2024م، في حين يتم افتتاح المرحلة الثانية للمسابقة الدولية يوم الجمعة 12 يوليو 2024م .



وتفقد وزير الأوقاف و محافظ جنوب سيناء الاختبارات الأولية لفرع الثقافة الإسلامية والعربية في مسابقة جنوب سيناء الدولية للنوابغ التي تعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



ثالثًا : المسابقة الرمضانية المشتركة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، حيث اعتمد وزير الأوقاف و محافظ جنوب سيناء أسماء الفائزين في المسابقة القرآنية المشتركة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، حيث فاز في المسابقة ( 633 ) متسابقًا، وذلك على النحو التالي :

• المرحلة الابتدائية 5 أجزاء : حيث فاز (296) متسابقًا في هذا المستوى.

• المرحلة الإعدادية 10 أجزاء: حيث فاز (123) متسابقًا في هذا المستوى.

• المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن: حيث فاز (99) متسابقًا في هذا المستوى.

• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم) : حيث فاز (115) متسابقًا في هذا المستوى.

