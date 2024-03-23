العتاولة 13|براءة السقا من تهمة السرقة ومي كساب تبدأ عداوتها مع ولاد سترة

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث السريعة.

وبدأت الحلقة بتدبير نصار علقة لرجال خضر الذين شهدوا عليه في قضية السرقة وقام نصار بتلقينهم علقة ساخنة للاعتراف أمام النيابة بأنه ليس له علاقة بهذه السرقة.

وبالفعل ثبتت براءته أمام النيابة وخرج بضمان محل إقامته ليجد طليقته عائشة والتي تجسد دورها مي كساب بدأت في عداوتها معه بعد رفضه العودة لها وطلاق زينة .

وقامت مي كساب بالاعتراف لعيسي الوزان بأنها حصلت علي التمثال الذي سرقة نصار لتبدأ عداوتها مع أولاد سترة بهذا التصرف.

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.



والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلمه الجديد السرب، الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويتناول بطولات الجيش المصري، وهو بطولة شريف منير، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح،عمرو عبدالجليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.