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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل منتخبي تونس وكرواتيا في كأس عاصمة مصر

كرواتيا
كرواتيا

أعلن منتخبا تونس وكرواتيا عن التشكيل الرسمي بمبارة تونس ضد كرواتيا، والتي تقام في العاشرة مساء اليوم، السبت، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة الحالية، وجاء النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أساسيا مع منتخب كرواتيا.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد
خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي
خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان
خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش
الدفاع: جفارديول، مارتين إرليتش، ماركو إيفانوفيتش، جوسيب بورانوفيتش
الوسط: ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتش
الهجوم: أندريه كرماريتش، بورنا سوسا

تونس ضد كرواتيا

ويدخل المنتخب التونسي المباراة بقيادة أنيس البوسعيدي ومنتصر الوحيشي، المدربان المؤقتان، باحثا عن تحقيق الفوز على كرواتيا وصيف كأس العالم 2018، لتعزيز ثقته بنفسه قبل خوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

يستهدف منتخب تونس حصد أكبر استفادة من هذه البطولة، من أجل العودة المشهد مجددا، بعد خيبات كبيرة مر بها نسور قرطاج منذ مونديال قطر 2022، حيث فشل في أمم أفريقيا الأخيرة كوت ديفوار 2023،  حيث خسر مباراة وتعادل مباراتين، وحل في المركز الأخير لمجموعة ضمت ناميبيا وجنوب أفريقيا ومالي.

ويسعى المنتخب الكرواتي بقيادة المدرب زلاتكو داليتش لتأكيد قوته على الساحة الدولية، وتحقيق فوز معنوي على تونس قبل خوض بطولة أمم أوروبا 2024.

يفتقد منتخب كرواتيا فى مباراة تونس خدمات الثنائي المخضرم إيفان بيريشيتش إيفان بيريسيتش نجم توتنهام الإنجليزي والمعار لصفوف هايدوك سبليت الكرواتي، وأنتي بوديمير نجم أوساسونا الإسباني، بسبب الإصابة.

يتسلح المنتخب الكرواتى في بطولة كأس عاصمة مصر، بنجم ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش، بينما يتصدر جوسكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في صفوف المحاربين ، بقيمة تسويقية تصل لـ75 مليون يورو.

منتخب كرواتيا لم يحقق أي لقب في تاريخه، لكنه دائم التواجد في كأس العالم مؤخرًا، حيث شارك في النسخ الثلاث الأخيرة من بين 6 مرات، وجاءت أبرز انجازاته التاريخية بالوصول إلى نصف نهائي مونديال 2028، قبل أن يصل زلاتكو داليتش بهم إلى نهائي 2018، ثم يكرر الأمر ويحقق المركز الثالث في المونديال الأخيرة بقطر 2022.

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