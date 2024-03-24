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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أطباء قصر العينى ينجحون في عملية نادرة لشاب.. وبث إجرائها مباشرة بـ7 دول

كلية طب قصر العيني
كلية طب قصر العيني

نجح فريق طبي من كلية طب قصر العيني في إجراء عملية نادرة من خلال منظار الجهاز الهضمي في 20 دقيقة، لشاب يعاني من صعوبة في البلع نتيجة إصابته بتعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم بثها مباشرة لأول مرة في تاريخ طب قصر العيني في 7 دول وهي إيطاليا وإسبانيا والمغرب وتركيا وفرنسا ولبنان والمغرب.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بنجاح الفريق الطبي برئاسة الدكتور كريم أبو المجد، أستاذ الجراحات الدقيقة، موضحًا أن هذا النجاح إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات قصر العيني المشهودة وتميُز كوادرها الطبية.

من جانبه، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إن هذه العملية التي أجريت من خلال منظار الجهاز الهضمي تمت ضمن أكبر مؤتمر وورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي على مستوى العالم، وهو أوروبي الأصل ودائما البث يكون من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ولأول مرة يتم البث في منطقة البحر المتوسط، وتم اختيار مصر وجامعة القاهرة والفريق لبث حالة مباشرة على الهواء.

وأوضح الفريق الطبي، أن الحالة تمثلت لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا ويعاني من صعوبة في البلع منذ عامين نتيجة لمرض "الاكاليزيا"، أو تعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم إجراء العملية بشق عضلة المريء بالمنظار دون التدخل الجراحي التقليدي ومن خلال استخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث وهي من الحالات المتقدمة بشق عضلة المريء بالمنظار وبدون تدخل جراحي.

وضم الفريق المصري الأساتذة المساعدين في قسم الجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمة بكلية طب قصر العيني، وهم: الدكتورة شيماء الخولى، والدكتور محمد الشربيني، والدكتور كريم عصام، والدكتور هاني حجاج، والدكتورة عبير عوض، والدكتور كيرلس يوسف.

جامعة القاهرة صعوبة في البلع ارتخاء عضلة المريء شق عضلة المريء بالمنظار مناظير الفراغ مناظير الفراغ الثالث كلية طب قصر العيني طب قصر العيني الدكتور حسام صلاح الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني

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